Aydın’da Adli Yıl Açılış Töreni gerçekleştirildi

Aydın’da 2022-2023 Adli Yılı Açılış Töreni Aydın Valiliği önünde düzenlenen tören ile gerçekleştirildi.

Tören, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın Adalet Komisyonu Başkanlığı, İdare Mahkemesi ve Aydın Barosu çelenklerinin Atatürk heykeline sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Aydın Barosu Başkanı Anıl Yetişkin, " Vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ülkeleri diğerlerinden ayıran en temel etmen, bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Adaletin teminatı bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma hakkının teminatı ise bağımsız savunmadır. Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir adli yıl istiyoruz" dedi.

Adaletin devletin varlık sebebi olduğunu kaydeden Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşat Mutlu, "Adalet, devletin varlığının sebebidir. Aynı zamanda toplumun huzurunun, barışının, mutluluğunun ve refahının teminatıdır. Adalet sistemini geliştirmek için atılan her adım bizim için değerli ve kıymetlidir. Bu nedenle adalet dağıtanlarının sorumluluğu büyük, yükü fazla ve ağırdır. Herhangi bir haksızlığa ’dur’ diyecek, millet adına hakkı sahibine teslim edecek olan da yine adalettir, adaletin temsilcileridir" ifadelerini kullanarak yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Sözlerine hayatını kaybeden adliye personelini anarak başlayan Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, "Geride bıraktığımız adli yılda Vergi Mahkemesi Üyesi Hakim Aydın Tuncalı ile adliye personellerinden Zeynep Çetin ve Günay Özçelik’i kaybettik. Yine son bir yıl içerisinde vefat eden avukat meslektaşlarımız da oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Bir ülkenin dirlik, düzen ve barış içinde güçlü olmasının adaletin gerçekleşmesinde göstereceği başarıya bağlı olduğuna dikkat çeken Başsavcı Eker, "Bir ülkenin dirlik, düzen ve barış içinde güçlü ve sağlıklı olması, devletin temelini oluşturan ana güçlerden birini teşkil eden yargı erkinin, kişi hak ve özgürlüklerini her türlü haksızlığa karşı korumak suretiyle, adaletin gerçekleşmesinde göstereceği başarıya bağlıdır. Bu nedenle yeni yılda adaleti tesis etme noktasında süratli ve adil kararlar ihdas etmek en büyük hedefimiz olacaktır. Zira geciken adaletin adalet olmadığının bilincindeyiz. Ayrıca yargı mensupları olarak adaletli olmak kadar, adaletli görünmenin de önemini biliyor ve bu anlayış içerisinde hareket ediyoruz" diye konuşarak yeni adli yılın; tüm hakim, cumhuriyet savcısı, avukat ve adliye personeline hayırlı olmasını olmasını diledi.