Aydın’da 9 ayda bin 858 kişiye ilkyardım eğitimi verildi

Temel İlkyardım Eğitimleri çerçevesinde Aydın’da son 9 aylık süreçte bin 858 kişiye ilkyardım eğitimi verildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da her yıl yüzlerce kişi, zamanında ve gerekli ilkyardım müdahalesinin yapılamamasından dolayı ya sakat kalıyor ya da hayatını kaybediyor. Bu sürecin iyileştirilebilmesi için acil tedavi hizmetlerinin yanı sıra etkin, hızlı ve bilinçli ilk yardımcıların sisteme dahil edilmesi amacıyla harekete geçen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri il genelindeki ilkyardım eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Halkın ilk yardım uygulamaları konusunda bilinçlendirilmesi, kaza ve ani hastalık durumunda tıbbi yardım gelinceye kadar yapılması gereken ilk yardımın uygulanması amacıyla gerçekleştirilen ilkyardım eğitim programlarında 2022 yılının başından bu yana 9 aylık süreçte il genelinde toplam bin 858 kişiye eğitim verildi.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda İlkyardım Yönetmeliğine göre kamu kurum ve kuruluşlarında ‘İlk Yardımcı Belgesi’ bulundurma zorunluluğunun karşılanması ve halkın karşılaşılabileceği vakaya ilk müdahale durumlarında doğru müdahalenin yapılabilmesi için 36 eğitmenle başta emniyet güçleri , Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD personeli olmak üzere toplam 23 kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları ile halkımıza ‘Temel İlkyardım Eğitimleri’ verilmektedir. Bu çerçevede 2022 yılının ilk 9 aylık döneminde 62 adet Temel İlkyardım Eğitimi ve 36 adet İlkyardım Güncelleme Eğitimi düzenlenerek bin 858 kişinin eğitim alması sağlanmıştır. Başkanlığımızca ilkyardım konusunda farkındalık oluşturmak amacı ile kamu kurumlarına, halka, STK’lara ve ilk, orta ve lise düzeyinde okullarda ve okul öncesinde ilkyardım farkındalık eğitimleri verilmektedir” ifadelerine yer verildi.