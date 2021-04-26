banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Tüm kurumlarda eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi!
Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı: Tam kapanma uygulanacak
Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı: Tam kapanma uygulanacak
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Bakan Koca 40 yaş üstü için aşılama tarihini açıkladı
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak
Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak

Aydın’da 89 araç, 148 şahıs denetlendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde korona denetimleri aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde 89 araç, 148 şahıs kontrol edildi.

AYDIN 26.04.2021, 17:49
2
Aydın’da 89 araç, 148 şahıs denetlendi

Aydın’ın Efeler ilçesinde korona denetimleri aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde 89 araç, 148 şahıs kontrol edildi.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da korona virüs ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Aydın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince merkez ilçe Efeler’de gün içerisinde yapılan denetimlerinde 89 araç ve 148 şahıs kontrol edildi. Yapılan denetimlerde hiç bir cezai işlem uygulanmazken Aydınlıların genel olarak kurallara uyduğu gözlendi.
banner478
Yorumlar (0)
12°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?