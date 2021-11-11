banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Meğer kripto paralar harammış!
Meğer kripto paralar harammış!
Kocaelispor’a ceza yağdı
Kocaelispor’a ceza yağdı
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakan Muş'tan 'milli para' açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması
Bakanlıktan 3600 ek gösterge, asgari ücret açıklaması

Aydın’da 8 milyon fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Aydın’ın 13 ayrı noktasında toplam 8 milyon 528 bin fidan toprakla buluştu.

AYDIN 11.11.2021, 13:46
Aydın’da 8 milyon fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Aydın’ın 13 ayrı noktasında toplam 8 milyon 528 bin fidan toprakla buluştu.

Özellikle yaz aylarında artan orman yangınları ile birlikte bir çok ormanlık alan yok olurken, harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde ağaçlandırma seferberliği ilan etti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma günü kapsamında 2021 yılının sonuna kadar Aydın’da toplam 8 milyon 528 bin, tüm Türkiye’de ise toplamda 252 milyon fidan dikilerek geleceğe nefes olunacak. Bu kapsamda Aydın’ın 13 lokasyonunda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliklerinde milyonlarca fidan toprakla buluştu. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un da katılımıyla merkez ilçe Efeler’e bağlı Tepeköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen dikim etkinliğine ise yoğun bir katılım oldu. Etkinlik öncesinde kısa bir konuşma yapan Aydın Valisi Aksoy, temennilerinin daha yeşil ve yaşanabilir bir dünyayı gelecek kuşaklara bırakabilmek olduğunu vurguladı.

Aydın genelindeki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 8 milyon 528 bin fidanın toprakla buluşturulacağını ifade ederek; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda tüm Türkiye’de bugün ağaçlandırma programları gerçekleştiriliyor. Türkiye genelinde 252 milyon hedef ortaya koyuldu. Aydın olarak da 8 milyon 528 bin ağacımızı bu yıl toprakla buluşturmak adına planlarımızı programlarımızı yapıyoruz. Ormanlarımız dünyanın akciğerleridir. Ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve bizden sonraki kuşaklara en iyi şekilde aktarmak görev ve sorumluluğumuzdur” dedi.

“Bu çalışmaları önemsiyorum”

Geçtiğimiz yaz Aydın genelinde yaşanan orman yangınlarını hatırlatan Vali Aksoy; “Geçtiğimiz yaz iklim koşullarının çok farklı şekilde oluşması nedeniyle orman yangınları için uygun ortamların ortaya çıkması sonucu tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın ilinde de orman yangınları ile karşı karşıya kaldık. Karacasu, Bozdoğan ve Çine ilçelerimizde ortaya çıkan yangınları bütün kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde yerleşim yerlerine ulaşmadan önleme fırsatını bulduk. Bu yanan alanlar başta olmak üzere bütün ağaçlandırılacak alanlarla ilgili çalışmaları orman teşkilatımız, bütün kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Hep birlikte daha güzel bir dünya oluşturmak adına burada yapacağımız çalışmaları önemsiyorum. Temennimiz daha yeşil ve yaşanabilir bir dünyayı bizden sonraki kuşaklara bırakabilmektir. Bu organizasyonda emeği geçen bütün kişi ve kurumlarına teşekkür ediyorum” dedi.

“13 bin kızılçam toprakla buluşacak"

Aydın genelinde 13 ayrı lokasyonda dikim etkinliği gerçekleştirildiğini ifade eden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Osman Öner; “Ülkemiz genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü fidan dikim etkinliği kapsamında Aydın ilimizde 13 ayrı lokasyonda fidan dikimi yapılmaktadır. ’Geleceğe nefes, dünyaya nefes sloganı ile’ fidan dikimi yapılacak olan bu saha 90 dönümlük bir alanda 13 bin 500 adet kızılçam fidanı toprakla buluşacaktır. Dünyada meydana gelen iklim değişikliği sebebiyle 2021 yılında gerek ülkemizin içerisinde bulunduğu AKdeniz kuşağında gerekse Aydın ilimizin bulunduğu bölgede olumsuz bir yangın sezonu geçirdik. Şu anda yanan sahalardaki yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Orman yangınları ile mücadele çalışmalarında bizlere desteklerini esirgemeyen Aydın valimiz Hüseyin Aksoy başta olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına, yöre halkına teşekkür ederek dikeceğimiz her bir fidanın gelecek nesillere nefes olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında programa katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler, jandarma ekipleri ve yöre halkı fidan dikimi etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ile birlikte fidan dikimi yapan Vali Aksoy, öğrencilere ormanların önemini kısaca anlatarak, dikilen fidanlara birlikte can suyu verdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6