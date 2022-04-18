Aydın’da 8 bin engelliye 61 milyon destek

Aydın’da yılın ilk 3 ayında 8 bin 791 engellinin ailelerine evde engelli bakım desteği çerçevesinde toplam 61 milyon 299 bin 2 TL destek sağlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelliler ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla verilen "evde bakım yardımı" Aydın’da aralıksız devam ediyor. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü başkanlığında Evde Engelli Bakım Hizmeti alan ailelere verilen destekler yılın ilk 3 ayında da dikkat çeken rakamlara ulaştı. Konu ile ilgili Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Aydın genelinde Ocak, Şubat ve Mart aylarında 8 bin 791 engellinin aile bireylerine “evde bakım” çerçevesinde toplam 61 milyon 299 bin 2 TL destek sağlandı.