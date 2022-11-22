Aydın’da 79 şüpheliye uyuşturucudan adli işlem uygulandı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinde son 1 haftada 79 şüpheli hakkında adli işlem uygulanırken, 1 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması için uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ve jandarma ekipleri tarafından 14 Kasım 2022-20 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 75 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 79 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli şahıs da tutuklandı. Bu zaman diliminde 752,36 gram kubar esrar, 590,12 gram metamfetamin, 68 adet sentetik ecza, 2,87 gram eroin, 10 adet extacy ve 2 gram toz esrar ele geçirdi.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.