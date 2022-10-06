Aydın’da 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde üç farklı operasyonda yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 72 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında üç farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 72 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.