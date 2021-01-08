Son Dakika
Aydın’da 7 günde 101 aranan şahıs yakalandı
Aydın’da 2021 yılının ilk 7 gününde yakalanan 101 aranan şahıstan, 49’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AYDIN 08.01.2021, 12:57
2
Aydın’da 2021 yılının ilk 7 gününde yakalanan 101 aranan şahıstan, 49’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz mesai mefhumu gözetmeksizin çalışan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları başarılı operasyonlarla göz dolduruyor. Suçluların korkulu rüyası haline gelen ekipler, kimi zaman yüzlerce kamera kaydı inceliyor kimi zaman da sokak sokak suçlu kovalayarak ter döküyor. Suça geçit vermeyen ekipler, hırsızlık, uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve terör başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs döneminde de ekipler maske, mesafe, hijyen kontrollerini gerçekleştirmeye devam ederken, sokağa çıkma kısıtlamasında sessizleşen Aydın sokaklarının boş bırakmadı. Aydın il genelinde yılbaşından bu yana geçen 7 günde yapılan çalışmalarda toplam 101 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 49’u da tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
17°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|16
|34
|2. Fenerbahçe
|16
|32
|3. Gaziantep FK
|16
|31
|4. Alanyaspor
|17
|30
|5. Galatasaray
|16
|30
|6. Hatayspor
|16
|27
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|16
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Antalyaspor
|17
|21
|12. Rizespor
|16
|20
|13. Göztepe
|16
|19
|14. Sivasspor
|16
|19
|15. Başakşehir
|16
|19
|16. Gençlerbirliği
|16
|19
|17. Kasımpaşa
|16
|19
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|16
|13
|20. Kayserispor
|16
|13
|21. Erzurumspor
|17
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Adanaspor
|16
|18
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Barcelona
|17
|31
|4. Real Sociedad
|18
|30
|5. Villarreal
|17
|29
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|18
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü