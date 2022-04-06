Aydın’da 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen can Salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-302) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüğüne gönderildi.