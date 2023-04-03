Aydın’da 68 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda 68 bin adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, gümrük kaçağı elektronik sigara, uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirildi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile kaçak sigara satışının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, yüklü miktarda uyuşturucu madde ve kaçak sigara bulundurduğu bilgisi alınan B.D. isimli şüphelinin Efeler ilçesindeki ikamet ve işyerine eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda; 1 kilo 886,5 gram esrar maddesi, 1 adet dijital hassas terazi, 1 adet tabanca, 18 adet 7,65 mm fişek, 68 bin adet içi kıyılmış tütün doldurulmuş makaron, bin 80 paket içi kıyılmış tütün doldurulmuş sigara, 60 adet gümrük kaçağı tek kullanımlık elektronik sigara, 148 adet ambalajından sökülmüş TADAP bandrolü ele geçirildi. Operasyonda polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan B.D. isimli şüpheli de gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.