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Aydın’da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından 3 can salı içerisinde ölüme terk edilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AYDIN 05.10.2021, 21:00
Aydın’da 67 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından 3 can salı içerisinde ölüme terk edilen 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 67 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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