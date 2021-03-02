Aydın’da 66 işletmeye 183 bin TL ceza kesildi

Aydın il genelinde 2020 yılında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) tarafından 66 işletmeye idari para cezası uygulandı.

Aydın’da yetkili ekipler tarafından kamu sağlığının korunması amacıyla tütün ve tütün mamullerinin satışının yapıldığı işletmelerde denetimler aralıksız olarak sürüyor. Gerçekleştirilen denetimlerde kanun ve kurallara uymayan işletmelere ise gerekli cezai işlemler uygulanıyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen denetimler kapsamında Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verilerine göre 4733 Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunu ve 4250 İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu’na uymayan 66 işletme idari para cezası ile cezalandırıldı. Denetimlerde ilgili kanunların çeşitli maddelerine aykırılığı bulunan işletmelere toplamda yaklaşık 183 bin 900 TL ceza uygulandı.

Ayrıca 2020 yılı içerisinde tütün mamulü satış yerleri için 3 bin 849, alkollü içki satış ve sunum yerleri için de 2 bin 863 olmak üzere toplamda 6 bin 712 adet TAPDK belgesi düzenlendi.