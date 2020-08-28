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Aydın’da 65 yaş üstü için toplu taşıma tedbiri alındı
ÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONA VİRÜS (COVİD-19) İLE MÜCADELE KAPSAMINDA AYDIN'DA 65 YAŞ VE ÜSTÜNÜN TOPLU TAŞIMA KULLANMASI İLE İLGİLİ YENİ KARARLAR ALINDI.
AYDIN 28.08.2020, 09:30
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Aydın’da 65 yaş ve üstünün toplu taşıma kullanması ile ilgili yeni kararlar alındı.
Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi Kararı ile Aydın’da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşımanın yoğun olduğu saat 08.00-10.00 ve 16.00-18.00 arasında koruma maksatlı olarak toplu taşıma araçlarını kullanmamasına karar verildi.
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