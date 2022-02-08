Aydın’da 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 65 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından 31 Ocak 2022-07 Şubat 2022 tarihleri arasında 61 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 65 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs tutuklandı. Bu zaman diliminde 80,13 gram Kubar esrar, 1224,25 gram Metamfetamin, 11 adet Sentetik ecza, 0,17 gram Sentetik kannabinoid, 0,80 gram Kokain ve 1 gram Kenevir tohumu, 4 kök Kenevir bitkisi ve 1 gram Toz esrar ele geçirildi.