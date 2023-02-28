Son Dakika
Erzincan’da ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat 2 milyon 213 bin dolar, ithalat 86 bin dolar olarak gerçekleşti
Aydın’da 63 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.
AYDIN 28.02.2023, 09:38
Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında gerçekleştirilen üç farklı operasyonda 63 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Didim ve Kuşadası ilçesi açıklarında yapılan üç farklı operasyonda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot içerisindeki 63 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.