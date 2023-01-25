Aydın’da 59 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında iki farklı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemileri tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki toplamda 59 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.