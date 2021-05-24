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Aydın’da 545 bin kişi aşılandı

Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında Aydın’da bugüne kadar 545 bin 954 kişi aşılandı.

AYDIN 24.05.2021, 10:24
Aydın’da 545 bin kişi aşılandı

Korona virüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında Aydın’da bugüne kadar 545 bin 954 kişi aşılandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 45 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs ile mücadelede bir yandan alınan kararlar doğrultusunda getirilen kısıtlamalar bir yandan da başlatılan aşılama çalışmaları ile virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Ocak ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ilk doz aşısını vurulması ile başlatılan Türkiye genelindeki aşılama çalışmaları kapsamında Aydın’da da belirlenen öncelik sırasına göre vatandaşlara aşı uygulanıyor.

Türkiye genelinde 27 milyon kişi aşılandı

Türkiye genelinde güncel verilere 15 milyon 972 bin 828’i birinci doz, 11 milyon 936 bin 316’sı ikinci doz olmak üzere göre toplamda 27 milyon 909 bin 144 kişi aşılandı. Aydın’da ise bu rakamlar birinci doz 303 bin 386, ikinci doz 242 bin 568 olmak üzere toplamda 545 bin 954 olarak belirtildi.
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