Aydın’da 505 gram esrar ele geçirildi

Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında 505 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 22 Şubat 2021 - 28 Şubat 2021 tarihleri arasında 79 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 90 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 2 şüpheli tutuklandı. Bu zaman diliminde 505,86 gram Esrar, 70,85 gram Metamfetamin, 7,47 gram Sentetik Kannabinoid, 4,60 gram Eroin, 0,30 gram kokain, 6 gram bonzai, 5 adet extacy ele geçirildi.