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Aydın’da 48 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen yakalandı.
AYDIN 11.10.2022, 09:39
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda lastik bot içerisindeki 48 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde iki farklı operasyonda lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi tarafından hareketli lastik botlar durdurulurken 48 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.