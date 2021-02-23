Aydın’da 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 45 düzeniz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Dilek Geçidi’nde karadan ulaşım olmayan mevkide bir grup düzensiz göçmenin mahsur kaldığı bilgisi alındı. Yunanistan unsurlarınca 2 can salı içerisinde Türk karasularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.