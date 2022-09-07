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Aydın’da 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
AYDIN 07.09.2022, 09:47
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 45 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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