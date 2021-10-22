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Aydın’da 4 ilçede 33 mahalleye şap karantinası

Aydın’ın Germencik ilçesine hayvanlarda görülen şap hastalığının tespit edilmesi nedeniyle, mahallenin 10 kilometre yarıçapında bulunan Germencik başta olmak üzere Koçarlı, Söke ve İncirliova’da toplamda 33 33 mahalle karantinaya alınarak hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

AYDIN 22.10.2021, 13:33
Aydın’da 4 ilçede 33 mahalleye şap karantinası

Aydın’ın Germencik ilçesine hayvanlarda görülen şap hastalığının tespit edilmesi nedeniyle, mahallenin 10 kilometre yarıçapında bulunan Germencik başta olmak üzere Koçarlı, Söke ve İncirliova’da toplamda 33 33 mahalle karantinaya alınarak hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı.

Germencik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Karaağaçlı Mahallesi’nde bir hayvanda şap hastalığından şüphelenildi. Hayvandan alınan numune Türkiye Şap Enstitüsü’ne gönderildi. Testin pozitif çıkması üzerine Germencik’in; Karaağaçlı Mahallesi başta olmak üzere mahalleye 10 kilometyre çapında bulunan Germencik’in; Moralı, Mursallı, Reisköy, Turanlar, Üzümler, Abdurrahmanlar, Alangüllü, Dağkaraağaç, Dereköy, Gümüşyeni, Hıdırbeyli, Kızılcagedik, Kızılcapınar, Camikebir, İstasyon, Mesudiye, Park, Yedieylül, Yenimahalle, Neşetiye, Tekin, Ortaklar mahalleleri, Koçarlı’nın; Bıyıklı, Güdüşlü, Kasaplı, Şenköy, Tekeli, Yağhanlı, Yeniköy mahalleleri, Söke’nin; Argavlı Mahallesi ve İncirliova’nın Akçeşme ve Sınırteke Mahallesi karantinaya alındı. Öte yandan bu mahallelere hayvan giriş ve çıkışı da yasaklandı.

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