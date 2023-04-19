Aydın’da 394 trafik polisi görev yapacak

Ramazan Bayramı boyunca trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonunda il genelinde 394 trafik polisi görev yapacak.

Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın’da da Ramazan Bayramı tatili için kara yollarında tedbirler artırıldı. Vatandaşların, huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini ve sürücülerin trafik kural ihlal davranışlarının en aza indirilmesini sağlamak amacıyla Ramazan Bayramı tatili süresince il genelinde birtakım tedbirler uygulanacak. Bayram boyunca trafikte sıkı tedbirler alınırken, trafik karadan yapılacak kontrollerin yanı sıra drone marifetiyle havadan da denetlenecek. Özellikle İzmir, Muğla ve Denizli karayolları üzerinde oluşabilecek yoğunluk sebebiyle tedbirler alınırken, otobüs terminalleri, cadde ve sokaklarda da gerekli denetimler yapılacak. Ayrıca özellikle arefe günü alışveriş merkezleri, şehitlik ve mezarlıklar güzergahında bulunan alanlarda yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik tedbirleri alınacak.

Güvenli bir trafik ortamının sağlanması ve Ramazan Bayramı süresince muhtemel trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla il genelinde, 56 resmi ekip, 13 motosikletli ekip olmak üzere 381 trafik personeli ve 13 hizmet personeli ile toplam 394 trafik ekibi görev yapacak.