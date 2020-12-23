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Aydın’da 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi
Aydın’ın Germencik ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
AYDIN 23.12.2020, 14:32
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Aydın’ın Germencik ilçesinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem İzleme Merkezi’nden yapılan açıklamada, saat 14.06’da merkez üssü Germencik Dağkaraağaç olan yerin 1.6 kilometre derinliğinde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle ilçede kısa süreli panik yaşandı.
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