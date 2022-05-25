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Aydın’da 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
AYDIN 25.05.2022, 10:27
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.