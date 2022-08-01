Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ve Ukrayna tarafıyla her seviyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Tahıl krizinin aşılması konusunda atılan adımın tamamen ülkemizin gayretlerinin ürünü olduğu herkes tarafından kabul edilmektedir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatıyoruz. Hazırlıklar bitmek üzere. Vatandaşı kira öder gibi taksitlerle ev sahibi yapacağız."
Aydın’da 35 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
AYDIN 01.08.2022, 20:38
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-902) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.