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Aydın’da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 33 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

AYDIN 26.07.2022, 09:22
Aydın’da 33 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen 33 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kusadası ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-912, KB-4325) tarafından hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 33 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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