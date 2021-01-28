banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye'nin petrol sıkıntısına son verecek proje
Türkiye'nin petrol sıkıntısına son verecek proje
Bu leylekler
Bu leylekler "Karslı"
Göttingen Üniversitesi'ne Türk rektör
Göttingen Üniversitesi'ne Türk rektör
İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü
İstanbul'da kar yağışı gece boyu sürdü

Aydın’da 31 bin kişi iş arıyor

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), tarafından yayınlanan 2020 yılı raporuna göre Aydın’da 31 bin 774 kişi iş ararken, en çok başvuru kadınlardan tarafından yapıldı.

AYDIN 28.01.2021, 09:37
1
Aydın’da 31 bin kişi iş arıyor

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), tarafından yayınlanan 2020 yılı raporuna göre Aydın’da 31 bin 774 kişi iş ararken, en çok başvuru kadınlardan tarafından yapıldı.

Aydın’ın işsizlik rakamları belli oldu. Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), tarafından 2020 yılı raporu yayınlandı. Rapor kapsamında Aydın’da son 1 yılda 17 bin 141 kadın, 14 bin 633 erkek olmak üzere toplam 31 bin 774 kişi iş arıyor. 2020 yılı Aralık ayı itibariyle ise Aydın’da 36 bin 476’sı kadın, 39 bin 829’u erkek olmak üzere toplam 76 bin 305 kayıtlı işgücü bulunuyor.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce yayınlanan verilere göre Aydın’da toplam 28 bin 336 işyerinin 164 bin 799 çalışanı bulunuyor. İşyerleri personel sayılarına göre incelendiğinde 0-9 arası çalışanı olan işyeri sayısı 25 bin 544, 10-49 arası çalışanı olan işyeri sayısı 2 bin 401, 50 ve üzeri çalışanı olan işyeri sayısı ise 391 oldu.

“13 bin kişi işsizlik ödeneği alıyor”

Son 1 yılda İŞKUR’a kayıtlı işyerlerinden toplam 24 bin 384 açık iş ilanı alınırken, 65 bin 329 kişi de iş başvurusunda bulundu. Yine 2020 yılı içerisinde 28 bin 318 normal ve 320 engelli vatandaş olmak üzere toplam 28 bin 638 kişi özel sektörde işe yerleşmesine aracılık edildi.

Aydın genelinde 2020 yılı içerisinde düzenlenen Aktif İşgücü Programları kapsamında da 52 adet Meslek Edindirme Kursundan 996 kişi, bin 763 adet İşbaşı Eğitim Programından ise 5 bin 221 kişi faydalandı. Toplam bin 815 adet kurs ve programdan 6 bin 217 kişi faydalandı. 36 adet Toplum Yararına Programdan (TYP) toplam bin 431 kişi faydalandı.

2020 yılı içerisinde kurs ve programlara katılan vatandaşlara, İşbaşı Eğitim Programları için 24 milyon 754 bin 572 TL, Mesleki Eğitim kursları için 3 milyon 487 bin 769 TL, Toplum Yararına programlar için 36 milyon 497 bin 471 TL, kurs ve programlar için 64 bin 739 bin 812 TL ödeme yapıldı. İşsizlik Sigortası kapsamında ise işsizlik ödeneği alan 13 bin 741 kişiye toplam 73 milyon 367 bin 429 TL ödeme yapıldı. Yine pandemi sürecinde hayata geçirilen Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında da toplam 31 bin 682 kişiye 211 milyon 414 bin 144 TL ödeme gerçekleştirildi.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13