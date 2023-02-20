Aydın’da 30 bin adet kaçak sigara ele geçirildi

Aydın’ın Germencik ilçesinde jandarma tarafından bir otomobilde yapılan aramada 30 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak sigara imalat ve satıcısına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Germencik ilçesinde şüpheli bir aracı durdurdu. R.T. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 100 bin adet boş makaron, 30 bin adet dolu sigara, 25 kilogram hazır tütün ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan R.T. isimli şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.