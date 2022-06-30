Aydın’da 3 öğrenci LGS’de tam puan aldı

Aydın’da Liseye Geçiş Sistemi Sınavı’nda (LGS) 90 sorunun hepsini doğru cevaplayan 3 öğrenci, 500 tam puanla Türkiye birincileri arasına girmeye hak kazandı.

05 Haziran 2022 tarihinde Türkiye genelinde merkezi olarak 8.sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen LGS’de Aydın’da 3 öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı. Türkiye genelinde 48 ilde 193 öğrencinin tam puan aldığı sınavda Aydın’dan; Söke Kocagözoğlu Ortaokulu öğrencisi Hakkı Yağız Baz, Kuyucak Atatürk Ortaokulu öğrencisi Enes Doğan ve bir özel okul öğrencisi Kerem Kılcı 193 öğrenci arasına girerek Türkiye birincisi oldu.

Öğrencileri tebrik eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, "Türkiye genelinde 500 tam puan alan 193 öğrencinin arasına girerek 2022 LGS birincisi olan öğrencilerimizi, öğretmenlerini ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.