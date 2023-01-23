Aydın’da 3 bin 72 adet konutun kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca hayata geçirilen ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi çerçevesinde Aydın’a yapılması planlanan 3 bin 72 adet konutun hak sahiplerini belirleme kura tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül’de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan ’İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimlerinin ilk 6 etabı 64 ilde sona erdi. Kuralarda toplamda 2 milyon 371 bin 293 başvurudan 164 bin 666 konutun yedek ve asil hak sahipleri belirlendi. Bugüne kadar 76 günde 64 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategoride olmak üzere toplamda 164 bin 666 vatandaş yedek ve asil olarak hak sahibi oldu.

7’nci etap kuralarının arasında Aydın’da yer alacak

Proje çerçevesinde 7’nci etap kuralarının 12 ilde 23 Ocak-8 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtilirken, Aydın’da 3 bin 72 adet konutun hak sahiplerinin belirleneceği kuranın tarihi 30-31 Ocak olarak açıklandı. Proje çerçevesinde 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.