Aydın’da 3 ayda 21 bin 120 kişiye uyuşturucunun zararlarını anlatıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kullanımın önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde 2023 yılının ilk 3 ayında 21 bin 120 kişiye ulaşarak uyuşturucunun zararlarını anlatıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli Narko Rehberler tarafından ’madde bağımlılığı kullanımı ve etkileri, narkotik maddelerin sınıflandırılması, narkotik madde çeşitleri ve sentetik eczalar, narkotik suçlarla mücadelenin önemi, sokak satıcıları kimlerdir?, ticaret ve tüketimde kullanılan jargonlar nelerdir?, uyuşturucu satılan yerler ile kullanılan mekanlar, uyuşturucu suçlarında yasal durum, UYUMA aplikasyonu, madde bağımlılığıyla mücadele çözüm merkezleri’ konularını içeren ’En İyi Narkotik Polisi Anne, Narko Gençlik, Narko Yetişkin’ eğitimleri aralıksız olarak sürüyor.

Ekipler tarafından, zaman zaman vatandaşın toplu halde bulunduğu konser ve benzeri faaliyet alanlarında Narko Nokta faaliyeti çerçevesinde broşür dağıtımı gerçekleştirilerek vatandaşın bilgilendirilmesi ve farkındalık düzeylerinin artırılarak uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek, madde kullanımının erken tespiti ile bağımlılık sarmalına yakalanmadan sağlıklı ve güvenli yarınlar hedefleniyor.

Gerçekleştirilen bu projeler çerçevesinde 2023 yılının ilk 3 ayında; En İyi Narkotik Polisi Anne projesi çerçevesinde 111 etkinlikte 2 bin 269 katılımcı, Narko Yetişkin projesi çerçevesinde 63 etkinlikte 4 bin 824 katılımcı, metamfetamin projesi çerçevesinde 36 etkinlikte bin 671 katılımcı, Narko Gençlik projesi çerçevesinde 1 etkinlikte 67 katılımcı, Narko Nokta projesi çerçevesinde 4 etkinlikte 12 bin 289 katılımcı olmak üzere toplamda 5 projede 215 etkinlik yapılarak 21 bin 120 kişiye ulaşıldığı açıklandı.

Konu ile ilgili Aydın İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve aydınlık geleceğimizi bağımlılıktan koruma adına yürütülen çalışmalarımız karalılık ve azimle sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı.