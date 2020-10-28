Aydın’da 29 Ekim kutlamaları çelenk koyma töreni başladı

Aydın’da Cumhuriyetin kuruluşunun 97. yıldönümü kutlamaları düzenlenen çelenk koyma töreni ile başladı.

Aydın Valiliği önünde düzenlenen törende, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Personel Albay Feramis Duran ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Çelenk koyma törenine, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kurum amirleri, siyasi parti başkanları ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri, yarın Aydın Valiliği önündeki tebrikat töreni ve çeşitli etkinlikler ile devam edecek.