Aydın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Aydın’da Cumhuriyetin kuruluşunun 99.yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Aydın’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümü İstasyon Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Aydın Valiliği’ndeki tebrikat töreninin ardından İstasyon Meydanı’nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Garnizon Komutanı Personel Albay Hakkı Haktan Armağan’ın tören aracı ile halkı ve törene katılanları selamlaması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Törende konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Şanlı bir tarihe ve yüksek bir medeniyet birikimine sahip yüce milletimizin bayramını, özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Türk Milletinin, tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele sonunda kurduğu Cumhuriyet, Türk Milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca, gerçekleştirdiği en büyük atılım, en muhteşem zirvedir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de Milli Tarihimizin kaydettiği en büyük ve en şanlı mücadeleden biri olmuştur. Bu mücadele; toplum olarak yakılmış yıkılmış istila edilmiş bir coğrafya üzerinde yeniden dirilişimizin ifadesidir. Cumhuriyet çalışmanın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Cumhuriyet, Vatan için siper edilmiş göğüslerin, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin tarihidir. Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas alarak ülkemizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak olmalıdır. Aynı zamanda cennet vatanımızı istila etmek, aziz milletimizi tarih sahnesinden silmek için uğraşan iç ve dış şer güçlere karşı, geçmişten aldığımız ilhamla birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek tarihi bir sorumluluktur. Tıpkı Malazgirt’te, 1453 İstanbul Surları önünde, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milletçe el ele omuz omuza vererek, düşmanlara haddini bildirmek için bir ve beraber olmalıyız" diye konuşarak Aydınlıların bayramını kutladı.

Vali Aksoy konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Şiirlerin okunduğu, halk oyunları gösterisinin yapıldığı törende son olarak Foça Jandarma Komando Gösteri Tatbikat ve Eğitim Destek Tabur Komutanlığı’nın tüfekli hareketler gösterisi de izleyenlerden büyük beğeni topladı. İstasyon Meydanı’ndaki kutlamalar tören geçişi ile sona erdi.