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Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
AYDIN 21.10.2022, 09:13
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.