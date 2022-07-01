banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Ceviz reçelinin lezzet yolculuğu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Çanakkale’de sardalyanın kilosu 120 lira oldu
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 1 Temmuz 2022
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde

Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN 01.07.2022, 09:09
Aydın’da 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 28 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu