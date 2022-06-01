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Aydın’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AYDIN 01.06.2022, 09:02
Aydın’da 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde yunan unsurları tarafından ölüme terk edilen 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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