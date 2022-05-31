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Aydın’da 26. ADÜFEST konserleri coşkuyla başladı

26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Binali Yıldırım Spor Kompleksi Stadyumu’nda Hey Douglas konseri gerçekleşti.

AYDIN 31.05.2022, 16:16
Aydın’da 26. ADÜFEST konserleri coşkuyla başladı

26. ADÜFEST Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri çerçevesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Binali Yıldırım Spor Kompleksi Stadyumu’nda Hey Douglas konseri gerçekleşti.

Gün boyu süren program boyunca öğrenciler, Warm Up, DJ Batuhan Yılmam, ADÜ müzik grupları ve Muaf’ın sahne gösterileri ile keyifli anlar yaşadı. Hey Douglas, konseri ile sona eren gecede öğrenciler şarkılara eşlik ederek doyasıya eğlendi.

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