Aydın’da 250 öğretmene “Farklılaştırılmış Eğitim Programı ve Rehberlik” eğitimi düzenlendi

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yürütülen proje çerçevesinde il genelinde çalışan 250 öğretmene “Farklılaştırılmış Eğitim Programı ve Rehberlik” temalı eğitim düzenlendi.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi, “Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek” amacıyla yürütmekte olduğu BEFFDA (Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek) hibe projesi çerçevesinde Aydın il genelinde çalışan 250 öğretmene “Farklılaştırılmış Eğitim Programı ve Rehberlik” temalı öğretmen eğitimleri düzenledi. 5 dönem planlanan öğretmen eğitimlerinin Aydın’ın her bölgesinde çalışan öğretmenlere ulaşabilmesi adına eğitimlerin birer dönemi Nazilli ve Söke BİLSEM’de gerçekleştirildi.

Eğitiminde farklılaştırma konulu öğretmen eğitimleri, Adnan Menderes Üniversitesi Özel Yetenekliler Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç.Dr. Ahmet Bildiren tarafından verildi. Ayrıca özel yetenekliler ve rehberlik, disiplinler arası öğrenme, robotik/kodlama, zeka oyunları, drama, çocuklar için felsefe (P4C) konularında eğitimler düzenlendi. 32 saat süren eğitimler hafta sonları gönüllülük esasına göre devam etti. Katılımcı öğretmenler birbirinden güzel çalışmalar hazırladı. Planla - farklılaştır - paylaş sloganıyla sürdürülen eğitim dönemleri sonunda öğretmenlere katılım sertifikası verildi.