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Aydın’da 250 gram kubar esrar ele geçirildi
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 250 gram kubar esrar ele geçirildi.
AYDIN 21.12.2020, 16:01
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Aydın’ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 250 gram kubar esrar ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan çalımlalar neticesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen A.T. isimli şahsa ait eve operasyon düzenlendi. Şahsın evin ve aracında yapılan aramada 250 gram kubar esrar ele geçirildi. A.T. hakkında yasal işlem başlatıldı.
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