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Aydın’da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 25 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

AYDIN 23.10.2021, 11:04
Aydın’da 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen 25 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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