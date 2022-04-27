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Aydın’da 24 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafın yapılan çalışmalarda 24 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi.
AYDIN 27.04.2022, 18:44
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafın yapılan çalışmalarda 24 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakayı ele verdi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği suçlulara göz açtırmıyor. Edinilen bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği’nin son 24 saat içerisinde yaptıkları çalışmalar neticesinde; hırsızlık suçundan 24 yıl 7 ay hapis cezası olan U.K, dolandırıcılık suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası olan D.E, yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olan Ç.K ve 7 ayrı dosyadan 1 yıl 8 ay hapis cezası olan H.A ile birlikte toplamda 14 şahıs yakalanırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 8 tanesi tutuklandı.