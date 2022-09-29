Aydın’da 24 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-4507) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edilerek, olay mahalline ilave 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-912) daha görevlendirilerek hareket halindeki lastik bot durdurularak, içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.