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Aydın’da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

AYDIN 21.09.2021, 09:40
Aydın’da 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da yunan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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