Aydın’da 2020 yılında 25 bin 253 gıda denetimi yapıldı. Denetimlerde yaklaşık 2 milyon 531 bin TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen gıda güvenilirliğini arttırmak amacıyla, risk esasına göre, ön bildirim gereken haller dışında önceden haber verilmeksizin, yıllık denetim programları, şüphe, şikayet, ihbar inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme gözetim ve tetkik amacıyla kontroller sürüyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli yaptırımlar uygulanıyor. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verilerine göre, geçtiğimiz yıl Aydın’da 158 Kişilik Gıda Kontrolör ekibi tarafından 25 bin 253 gıda denetimi gerçekleştirildi. Öte yandan ALO 174 Gıda Hattı’na 591 şikayet gelirken, bu şikayetlerin tümü sonuçlandırıldı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında 193 işletmeye yaklaşık olarak 2 milyon 531 bin 915 TL idari para cezası uygulandı. 2019 yılında ise 24 bin bin 524 işletme denetlenmiş, 293 işletmeye 3 milyon 394 bin 389 TL idari para cezası uygulanmıştı.