Aydın’da 20 bin 956 araca, 9 milyon 868 TL ceza kesildi

Aydın’da polis ve jandarma ekipleri geçtiğimiz Ağustos ayı denetimlerinde 20 bin 956 araca 9 milyon 868 bin 36 TL ceza kesildi.

Aydın’da trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri tarafından 2020 yılı Ağustos ayı içerisinde toplam 147 bin 111 araç kontrol edildi. Bunlardan kusurlu bulunan 20 bin 956 araca 9 milyon 868 bin 36 TL para cezası tatbik edildi. Ağustos ayı içerisinde yapılan denetimler sonucu kusurlarından dolayı 451 sürücünün ehliyetine el konuldu, bin 152 araç ve 186 sürücü trafikten men edildi.

Alınan tüm bu etkin önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2020 Ağustos ayı içerisinde Aydın ili sınırlarında maddi hasarlı 360, yaralamalı 419, ölümlü 5 olmak üzere toplam 784 trafik kazası meydana geldi. 638 kişinin yaralandığı kazalarda, 5 kişi de hayatını kaybetti.