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Aydın’da 2 mahkum firar etti
Aydın Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’ndan 2 mahkum firar etti.
AYDIN 29.12.2020, 18:36
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Aydın Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’ndan 2 mahkum firar etti.Edinilen bilgiye göre, Aydın Açık Cezaevi İnfaz Kurumu’na tutuklu bulunan iki mahkumun yapılan sayımda cezaevinde olmadığını tespit edildi. Görevliler durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Cezaevinden firar eden Barış E. (23) ve Servet Ş. ’nin (18) yakalanması için çalışma başlatıldı.
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