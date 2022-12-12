Aydın’da 2 bin 78 sürücü adayına son dersi jandarma ekipleri verdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından aday sürücülere son dersi jandarma ekipleri veriyor.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından, 1-30 Kasım 2022 tarihleri arasında özel sürücü eğitimi kurumlarında eğitim gören 2 bin 78 sürücü adayına’ son dersi jandarma ekipleri verdi. Jandarma ekiplerince ’Aday Sürücülere Son Ders Jandarma’dan’ sloganı ile trafik güvenliğine yönelik çalışmaların merkezinde ’insan’ unsurunun bulunduğuna vurgu yapılarak; trafik kazalarının ve bu kazalardan kaynaklı can kaybı ve yaralanmaların azaltılması, önlenmesine yönelik olarak emniyet kemeri takmanın önemi, araç kullanırken cep telefonu kullanmama ve alkollü araç kullanmama konularında trafik güvenliği ile ilgili bilgilendirmelerde bulunarak eğitim verildi.