Aydın’da 177 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının sona ermesi ile Aydın genelindeki 177 bin 490 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Korona virüs salgını nedeniyle uzun süredir EBA üzerinden derslerine devam eden ve yeni normalleşme adımları kapsamında okullarına kavuşan öğrenciler, bugün karne sevinci yaşadı. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılının sona ermesi ile birlikte Aydın genelinde okul öncesinde 11 bin 986 öğrenci, ilk ve orta okullarda 109 bin 724 öğrenci, liselerde 54 bin 467 öğrenci, özel eğitim okullarında 741 öğrenci olmak üzere toplam 851 okulda 177 bin 490 öğrenci karne alırken Aydın’da görevli 14 bin 467 öğretmen de yaz tatiline girecek.

Öğrencilerin tatil dönemlerini kaliteli bir şekilde değerlendirmelerinin önemine dikkat çeken Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, eksikliklerin giderilmesi adına Bakanlığın telafi programının da önemli bir imkan olduğunu ifade ederek, “Bir yıl boyunca gerek uzaktan, gerekse yüz yüze eğitim sürecinde göstermiş oldukları üstün gayret ve çalışmalarından dolayı tüm yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, salgın tedbirlerinin etkisi altındaki bu yılı, özverili ve başarılı bir şekilde geçiren öğrenci ve velilerimizi kutluyoruz. Tatil döneminde çocuklarımızın dinlenmeleri, boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirmeleri, kitap okumaları, ilgi ve yeteneklerine göre desteklenmelerinin kişisel gelişimlerine ve okul başarılarına çok büyük katkıda bulunacağı kanaatindeyiz. Bunun için Bakanlığımız tarafından hazırlanan telafi programı çok önemli bir imkândır. Her derece ve türden tüm okul ve kurumlarımızda uygulanacak olan telafi programına tüm öğrencilerimizin katılmasını bekliyoruz” dedi.

“Karne sevincine ortak oldu”

Bu kapsamda Efeler ilçesi İmamköy İlkokulu’nu ziyaret eden Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, öğrencilerin yıl sonu karne sevincine ortak oldu. Öğretmen ve öğrenciler ile bir araya gelen Okumuş, tatilin öğrencilerin eksikliklerini telefi edeceği bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, “Bir eğitim öğretim yılını daha bitiriyoruz. Salgın sürecinde olmamıza rağmen öğretmenlerimizin özverili ve fedakarca çalışmaları, öğrencilerimizin azim ve gayretleri bu arada velilerimizin de desteği ve işbirliği ile bugün karnelerimizi alıyoruz. Başarının bir ekip işi olduğunu her zaman ifade ediyorum. Bu anlamda yaz tatilimiz hem dinlenerek hem de eksikliklerimizi telafi edeceğimiz bir fırsat olacak sizler için. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.