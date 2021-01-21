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Aydın’da 177 bin 358 öğrenci yarı yıl tatiline girecek

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da 31 Ağustos 2020’de uzaktan, 21 Eylül 2020’de yüz yüze başlayan ve sonrasında tekrar uzaktan eğitime geçilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi yarın sona erecek. Aydın’da 177 bin 358 öğrenci yarı yıl tatiline girecek.

AYDIN 21.01.2021, 12:54
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Aydın’da 177 bin 358 öğrenci yarı yıl tatiline girecek

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da 31 Ağustos 2020’de uzaktan, 21 Eylül 2020’de yüz yüze başlayan ve sonrasında tekrar uzaktan eğitime geçilen 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi yarın sona erecek. Aydın’da 177 bin 358 öğrenci yarı yıl tatiline girecek.

Aydın genelinde dönemin son mesai gününden itibaren; okul öncesinde 11 bin 869, ilkokullarda 55 bin 635, ortaokullarda 54 bin 89, liselerde 54 bin 467, özel eğitim okullarında bin 298 öğrenci olmak üzere, 851 okul ve kurumumdan toplam 177 bin 358 öğrenci, 14 bin 751 öğret 15 Şubat 2021 tarihine kadar yarıyıl tatiline girecek. Korona virüs tedbirleri nedeniyle eğitim uzaktan devam ettiğinden bu dönem okullarda karne heyecanı yaşanamayacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı birinci dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla; uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan okul öncesi öğrencilerine gelişim raporu düzenlenecek ve elektronik ortamda erişime açılacak. Yüz yüze eğitime devam eden okul öncesi eğitim kurumlarında ise istenmesi halinde yüz yüze eğitim alan çocukların gelişim raporu basılı olarak da verilebilecek. İlkokul ve ortaokullarda karne notları, derse katılım puanları ile belirlenecek. İlkokul 4’üncü sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak’a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde yapılmış olan sınavlardan alınan puanların, karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini talep edebilecek. Lise öğrencilerinin birinci dönem notları ise ikinci dönemin başlayacağı 15 Şubat tarihinden sonra yapılacak yüz yüze sınavlarla belirlenecek ve karne notları bu sınavlardan sonra oluşacak. Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak. Karneler elektronik ortamda erişime açılacak.
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